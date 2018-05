"Nieuwe Neymar" wordt van veld geschopt na drie panna's: "Ik kon niet anders"

FC Barcelona heeft er een succesvol seizoen opzitten. In de Champions League werd in de kwartfinales verloren van Roma, maar de Blaugrana wonnen wel de Spaanse titel én beker. En dat zonder Neymar, die de Catalaanse stal afgelopen zomer verliet voor 220 miljoen euro. Barça is echter bezig met het vastleggen van de "nieuwe Neymar", al beleefde die een pijnlijke week.

De "nieuwe Neymar" is volgens de Braziliaanse media ene Rodrygo Goes. Een 17-jarige dribbelkont van Santos, de ex-club van de PSG-ster. Volgens het Spaanse SPORT heeft Barcelona deze week gesproken met de vader en manager van de speler. De Braziliaan heeft nog een contract van twee jaar bij Santos maar kan voor 50 miljoen euro weggekocht worden.

Rodrygo is dit seizoen een vaste waarde bij Santos en speelde dus ook mee in de Copa Libertadores tegen Nacional. Het toptalent pakte uit met liest drie panna's bij zijn rechtstreekse tegenstander Jorge Fucile, die met FC Porto de Europa League won en 49 keer uitkwam voor Uruguay. En daar kon de 33-jarige verdediger niet mee lachen.

"Voor het eerst in mijn loopbaan kreeg ik drie panna's te verwerken. Ik kon niet anders dan applaudiseren voor Rodrygo en heb hem daarna uit de wedstrijd geschopt. Hij zal die video nog elke dag bekijken. Er was namelijk geen enkele andere manier om hem van het veld te krijgen", reageerde Fucile.