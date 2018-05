Prinses Astrid krijgt vier maanden verplichte rust

Dokters hebben prinses Astrid (55) vier maanden verplichte rust voorgeschreven. De zus van koning Filip kampt met ernstige slaapstoornissen en te veel stress.

Het is niet de eerste keer dat Astrid daarmee sukkelt. Het nieuws over de broodnodige rust voor de prinses kwam van de perschef van het paleis, nadat velen zich afvroegen waarom ze al sinds 20 februari niet meer officieel in het openbaar was verschenen. Vaste afspraken als de ­Koningin Elisabethwedstrijd en de opening van de Belgische Special Olympics laat ze aan zich voorbijgaan. Het doel van de prinses is nu eind juni mee te kunnen op economische missie door Argentinië en Uruguay.

Volgens de woordvoerder is het probleem niet nieuw en kampt de prinses al tien tot vijftien jaar met slaapmoeilijkheden. Astrid, vijfde in lijn voor de Belgische troonopvolging, is 55. Ze is getrouwd met Lorenz van Oostenrijk-Este, moeder van vijf kinderen en sinds twee jaar ook grootmoeder. Ze was jarenlang voorzitter van het Rode Kruis.