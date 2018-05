REACTIES. Verwarring bij AA Gent: “0-1 verliezen van Charleroi is gewoon onaanvaardbaar”

Het is niet de periode van AA Gent. De Buffalo’s gingen op de zevende speeldag in Play-off 1 met 0-1 onderuit tegen Charleroi, goed voor de derde nederlaag op rij. Gent kan het weekend zelf afsluiten als rode lantaarn. “Onaanvaardbaar”, klonk het na afloop.

“Het zou te gemakkelijk zijn om te zeggen dat dit een periode is waarin alles tegenzit”, aldus Birger Verstraete. “Het moet gewoon beter. We moeten daarin eerlijk zijn. We kunnen ook beter, dat hebben we al laten zien. Maar het komt er gewoon niet uit en we werken er nochtans voor. Dat maakt het zo verwarrend. Deze week hebben we scherp getraind en dan met 0-1 verliezen van Charleroi… Dit is gewoon onaanvaardbaar.”

“Wat kun je nog doen?', vroeg Gent-trainer Yves Vanderhaeghe zich af. "We gaan komende week intern zeker actie ondernemen. We zullen iedereen vragen wie nog zin heeft om drie keer het volle pond te geven. Wie wil er nog voor werken? We gaan deze week zeker iets doen. Het is nodig om een ander AA Gent te zien donderdag in Genk. Want we hebben zeker de kwaliteiten.”

Yannick Thoelen speelde in de plaats van de geblesseerde Lovre Kalinic. “Play-off 1 spelen, is altijd leuk. Maar door het verlies hier vandaag verdwijnt dat gevoel. Charleroi heeft gevochten en met veel intelligentie gespeeld. Niet echt anti-voetbal, maar ze hebben wel het ritme uit de wedstrijd gehaald en tijd gerokken. Daardoor kregen we er voor rust de schwung niet in. De tweede helft was beter, toen hebben we kansen gecreëerd, maar het was niet denderend. We kwamen niet in ons spel.”