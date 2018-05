Echtpaar koopt brood aan automaat, maar ook muis had honger

Boortmeerbeek / Bonheiden - Een koppel uit Boortmeerbeek reageert verontwaardigd over de hygiëne in een broodautomaat op de Leuvensesteenweg, niet ver van het centrum. Het kocht naar eigen zeggen brood waaraan een muis had geknabbeld.

Vorige zondag kocht een echtpaar uit Boortmeerbeek een brood uit een automaat dat wordt uitgebaat door bakkerij Carl uit Rijmenam. De zak is gescheurd en toont sporen van een hongerig knaagdier. “We zijn echt geschrokken”, zegt het echtpaar, dat liever anoniem wil blijven. “Maandagavond gingen we uit nieuwsgierigheid opnieuw een kijkje nemen bij het bewuste apparaat. We stelden vast dat er dierlijke uitwerpselen op de verdeelplank lagen. Woensdag contacteerden we een verantwoordelijke bij de bakkerij. Die vertelde ons dat het ongedierte vermoedelijk een weg vond langs het aircokanaal en dat zoiets moeilijk te bestrijden is. Bovendien grenst het apparaat aan een beek waar ik in het verleden al ratten zag. Dat laatste is natuurlijk niet te vermijden, maar het neemt niet weg dat de hygiëne in het apparaat onberispelijk moet zijn”, zegt de vrouw.

Diarree

Haar vriend heeft sinds enkele dagen last heeft van diarree, volgens de vrouw een gevolg van een besmetting met het campylobacter, al zal het verband vermoedelijk nooit bewezen kunnen worden.

“We hebben het voorval gemeld aan Federale Agentschap voor Voedselinspectie (FAVV). Inmiddels staat het apparaat er weer netjes bij.”

“Woensdag werden we van het voorval in kennis gesteld”, zegt Seppe Kuucam, verantwoordelijke van de broodautomaten bij bakkerij Carl. “Ook wij waren verbaasd. Vermoedelijk is dit een oorzaak van de warme motoren in de automaat na de winter. We doen alles om de muizen te bestrijden in alle automaten. We bieden dus onze excuses aan. We kijken nu, conform de veiligheidsvoorschriften, welke maatregelen we kunnen en mogen nemen. Zomaar gif gooien mogen we niet. Het blijven voedingswaren. Het gaat hier dus om een spijtig, maar uitzonderlijk voorval.”

Ondanks de aangekondigde maatregelen, is het koppel niet meteen van plan de automaat nog te gebruiken. “Voorlopig nemen we het zekere voor het onzekere en rijden we wat verder om brood, naar een ander automaat.”

Zaakvoerder Carl Cleirbaut verduidelijkt dat de automaat via een concessie wordt uitgebaat.