Sofie (8) is het bengelende meisje op deze bijzondere foto: “We beseffen dat dit heel slecht had kunnen aflopen”

“Sofie stond doodsangsten uit. Ze komt stilaan een beetje tot zichzelf”, vertelt de moeder van het 8-jarige meisje uit het Nederlandse Spaarndam, dat deze week metershoog de lucht in ging toen ze aan een slagboom hing. De foto ging de wereld rond. “Ze heeft één boodschap voor andere kinderen: probeer dit écht niet zelf. Veel mensen vatten dit op als een grap. Ze lachen met de foto”, zegt moeder Kate. “Maar wij beseffen dat dit gewoon heel slecht had kunnen aflopen.”

Sofie wilde woensdag samen met twee vriendinnetjes en de vader van één van hen, om een ijsje. Toen ze even voor de brug moesten wachten, klemden de meisjes zich aan de slagboom vast. Tot die omhoog ging, en Sofie meesleurde.

“Ik schrok. Ik moest echt heel lang wachten toen ik daar boven hing”, vertelde Sofie aan het NOS Jeugdjournaal. “Ik vond het echt eng.” De brugwachter kon nog op de stopknop duwen, waardoor de slagboom halverwege halt hield. Maar het duurde nog een volle minuut vooraleer de man die slagboom weer beneden kreeg.

Foto: NOS

“Twee volwassen gingen onder haar staan en riepen dat ze zich moest laten vallen. Maar dat durfde Sofie niet. ‘Die zijn gek! Ik moet volhouden’, dacht ze”, zegt haar moeder.

“Gelukkig is Sofie best wel sportief. Ze doet aan muurklimmen, en gaat ook zwemmen. Wellicht kon ze zich daardoor zolang vastklampen. Het is nochtans best wel een dikke slagboom.”

“Toen Sofie thuis was, heb ik haar wel een uur lang zitten knuffelen op de bank. ‘Ik durf niet meer naar buiten. Ik blijf de rest van mijn leven in huis’, zei ze. Ze had hoofdpijn, ze kon die nacht niet slapen, en ze moest overgeven. Gelukkig is ze ondertussen al een beetje bekomen, en ze heeft vandaag al opnieuw buiten gespeeld. Maar ik hoop echt dat andere kinderen dit niet beginnen nadoen.”