Frituur neemt drastische maatregelen na chaos bij vorige kampioenenviering Club: “Wij zagen het plafond letterlijk naar beneden komen”

Een constructie met prikkeldraad moet Club Brugge-supporters zondag beletten om op het dak van frituur Carlos op De Platse in Sint-Andries te klimmen. “Twee jaar geleden hebben die hier duizenden euro schade aangericht. Dat willen we nu vermijden”, klinkt het.

Zondagmiddag staat de kraker tussen Club Brugge en Anderlecht op het programma. De politie aanschouwt de wedstrijd als een risicomatch. Maar zij zijn niet de enige die zich klaarstomen op de uitzinnige mensenmassa.

Ook bij frituur Carlos op De Platse in Sint-Andries hebben ze hun voorzorgen genomen. Daar installeerde een aannemer gisteren een constructie met hout en prikkeldraad boven op het dak. De bedoeling: overenthousiaste fans beletten om op het dak van de frituur te kruipen.

Twee jaar geleden pakte Club de titel in eigen huis tegen de aartsrivaal uit Brussel. De spelersbus werd toen voor de wedstrijd verwelkomd door een uitzinnige meute fans. Kampioen kan Club zondag niet worden, maar bij winst kunnen de blauw-zwarten de titel wel al ruiken. En dus willen de supporters die warme ontvangst van twee jaar geleden herhalen.

Alleen hebben ze daar bij frituur Carlos minder fijne herinneringen aan. “Heel wat mensen klommen op ons dak om de bus te zien”, klinkt het in de frituur zelf. “Wij zagen het plafond hier letterlijk naar beneden komen. We voelden ons eigenlijk echt niet meer veilig in onze eigen frituur.”

Foto: jhb

“Geen vergoeding ontvangen”

De dakklimmers richtten voor duizenden euro schade aan. “Op ons dak staan verschillende koelgroepen. Die waren allemaal kapot. Maar we hebben daar geen enkele vergoeding voor gekregen. We hebben onlangs alles vernieuwd en willen dat niet nog eens meemaken.”

Dus worden de drastische middelen ingezet. Het dak van de frituur werd vakkundig afgeschermd door ijzeren prikkeldraad. Fans die nog proberen om er op te klimmen, zullen bebloed van een kale reis terugkeren. “Het lijkt drastisch, maar wij willen niet nog eens zo’n kosten krijgen. Die constructie kost ook een aardige cent, maar het is toch beter dan weer beschadigingen te hebben. Het gaat wel om tijdelijke constructie. Zodra die zottigheden van het voetbal voorbij zijn, kan het er weer af.”