Zelfzekere Luc Devroe: “Of ik een transfer van 10 miljoen ga doen bij Anderlecht? Waarom niet”

Anderlecht droomt nog van de titel, want dan speelt het Champions League en is er meer geld om transfers te doen. Sportief directeur Luc Devroe wil op 18 juni zijn kern bijna klaar hebben. “Zoals Georges Leekens zou zeggen: toch voor 90 procent”, zegt Devroe lachend.

“Dat betekent dat we tegen dan ook al jongens zullen verkopen, want je kunt niet met 40 spelers beginnen. Maar de basis zal er staan. Of ik ook transfers van 10 miljoen zal doen? Waarom niet. Als je die spelers dan twee jaar later voor 60 miljoen kunt verkopen. Maar natuurlijk is er bij elke transfer een risicofactor. Of het nu een aanwinst van 200.000 euro of 10 miljoen is: je hebt geen garanties. Ik moet die risicofactor zo veel mogelijk beperken.”

Devroe haalde met Makarenko (Kortrijk), Cobbaut (Mechelen) en Abazaj (Skenderbeu) al drie aanwinsten voor in de breedte. Na de titelstrijd kan hij ook toptransfers doen. “We moeten geloven in de titel. Spelers als Najar zijn aan het terugkomen en volgende week kunnen Kara en Onyekuru ons misschien helpen. Oké, het wordt niet makkelijk. Om kampioen te spelen, moeten we wellicht twaalf op twaalf ­halen in de laatste vier matchen en dat is ons dit jaar nog niet één keer gelukt. Maar wie weet is één keer genoeg. Als we winnen op Brugge maken we een kans.”

Devroe gaf ook nog mee dat er werk wordt gemaakt van een nieuw contract voor Alexis ­Saelemaekers (18) en dat de uitgeleende jongeren Wout Faes (Excelsior Rotterdam) en Jorn Vancamp (Roda) weer verhuurd zullen worden.