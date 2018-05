Bijna tien jaar geleden overleed Club Brugge-spits François Sterchele: “De pijn is nog even groot”, zegt zijn mama

Afgelopen donderdag, precies tien jaar eerder, verloor François Sterchele in zijn laatste wedstrijd met Club Brugge, tegen Anderlecht (2-0). Vijf dagen later, op 8 mei 2008, verloor het Belgische voetbal in één klap zijn meest schalkse spits. Met zijn Porsche crashte de 26-jarige Luikenaar tegen een boom langs de N49 in Vrasene. Een decennium later is Brugge geen tranendal meer, maar nog steeds wordt het nummer 23 geëerd alsof het gisteren was. “Het voelt ook aan alsof het gisteren was”, zegt niet alleen zijn mama.