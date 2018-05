Romelu Lukaku verrast: “Mijn vader wilde dat ik voor Standard tekende”

Toen Romelu Lukaku bij de jeugd van Lierse voetbalde, wilde zijn vader ­Roger dat hij bij Standard tekende. Dat onthulde de Manchester United-spits gisteren in een interview met Geert De Vlieger op Play Sports.

LEES OOK: Romelu Lukaku: “Ik ben nog kwaad op sommige mensen bij Anderlecht over hoe ze met Jordan zijn omgegaan”

“Hij ging op gesprek bij Michel Preud’homme die toen technisch directeur was van Standard”, zei Lukaku. “Nadien kwam hij bij mij en zei hij dat hij het liefst had dat ik bij Standard tekende. Dat gaat niet, ik ben een Anderlecht-man, antwoordde ik hem. Maar Anderlecht komt niet, zei hij. Ik zei: Ze zullen wel komen. En het jaar daarop was het zo ver. Toen was ik direct weg.”

Het eerste deel van het interview met Romelu Lukaku is zondag te bekijken op Play Sports 1 om 16.45 uur, na Club Brugge - Anderlecht. Deel twee komt vrijdag 11 mei om 22.40 uur op het scherm, ook op Play Sports 1.