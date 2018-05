CLUBNIEUWS. Tegenslagen voor Anderlecht en Club Brugge, goed nieuws voor Standard

Zaterdag staan er vijf wedstrijden in Play-off 2 op het programma, zondag is het vooral uitkijken naar de clash tussen Anderlecht en Club Brugge. En net die laatste twee hebben slecht nieuws gekregen uit de ziekenboeg. Uw dagelijkse dosis clubnieuws!

ANDERLECHT. Onyekuru weer onzeker

Anderlecht had gehoopt dat Henry Onyekuru op Brugge de geschorste Kenny Saief zou kunnen vervangen, maar de Nigeriaan kende deze week een terugval na zijn knieblessure en is weer onzeker. Mogelijk krijgt Massimo Bruno daardoor een basisplaats op links, want ook Chipciu en Obradovic zijn out. Er mag ook worden aangenomen dat Lukasz Teodorczyk in de spits zal beginnen en om snel te counteren kan Vanhaezebrouck een beroep doen op de snelle Markovic, eerder dan op Morioka.

Kara Mbodj trainde gisteren overigens voor het eerst een uur met de groep op het veld. Zijn knie verteerde het werk goed, maar de Senegalees was erg vermoeid nadien. Toch hoopt Kara in deze play-offs nog te kunnen spelen met het oog op het WK. (jug)

ANTWERP. Doelman op proef

De twintigjarige doelman Antoine Lejoly traint sinds donderdag mee als tester. De ex-jeugdinternational krijgt de kans om zich te bewijzen met het oog op volgend seizoen. Physical coach Frédéric Renotte is bezig aan zijn laatste weken bij Antwerp. De 47-jarige sportwetenschapper besliste in overleg met de club om zijn contract niet te verlengen. Arslanagic is vanavond onbeschikbaar. Yatabare trok al vervroegd met vakantie om nadien verder aan zijn herstel te werken. (thst)

BEERSCHOT WILRIJK. Maes keert terug uit schorsing

Alexander Maes keert terug uit schorsing. Hoffer beperkte zich de voorbije dagen tot lopen. Jaric Schaessens traint weer voluit met de groep, net als Okotie. Tom Pietermaat, Fessou Placca en Collins Tanor blijven onbeschikbaar. (hf)

CLUB BRUGGE. Geen training, wel controlescan voor Limbombe

Geen Anthony Limbombe op training gisteren. De sterkhouder op de linkerflank van Club trok naar het UZ in Gent, waar hij een controlescan onderging aan de voet. Die blessure deed hem begin de april de verplaatsing naar Gent missen.

Of Limbombe hierdoor onzeker is voor de kraker tegen Anderlecht is onduidelijk, al doet de timing van de scan – amper twee dagen voor de match – niet het allerbeste vermoeden.

“Voor mij is het belangrijk dat er morgen (zaterdag, nvdr.) nog een training is”, vertelde Ivan Leko gisteren. “Tegen Anderlecht kies ik in mijn selectie sowieso voor spelers die honderd procent fit zijn.” (gma, jve)

GENK. Pozuelo onzeker

Clement maakt pas zaterdag zijn selectie bekend. Dan heeft hij ook meer duidelijkheid over Alejandro Pozuelo (foto), die sukkelt met een heupblessure. Naast de Spanjaard moeten ook Vukovic en Malinovskyi uitkijken dat ze geen derde gele kaart pakken. Ingvartsen (knie) trainde nog niet. (mg)

KV KORTRIJK. Fans lopen warm voor derby

Bij KV Kortrijk verloopt de ticketverkoop voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem vlot. Vandaag kunnen er nog tickets gekocht worden aan het loket vanaf 16.30 uur of online. Er zijn nog zo’n 2.400 tickets te koop. Gemiddeld kopen de fans van de Kerels er nog 1.000 tot 1.500 op de dag van de wedstrijd, voor een topmatch verkopen de Kerels makkelijk meer dan 2.000 tickets. De kans bestaat dus dat het Guldensporenstadion zaterdagavond nog eens uitverkocht zal zijn. (gco)

KV MECHELEN. BAS kan zich niet uitspreken volgens KVM

Gisteren was er de zitting van het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) rond de licentie van Moeskroen, die zo’n 2,5 uur duurde. KV Mechelen ging in beroep tegen de licentie, vanwege de vermoedens dat Moeskroen gerund werd/wordt door makelaars en dus mochten de advocaten van KV hun zegje doen. Het standpunt van KV is dat het BAS zich momenteel niet kan uitspreken over de licentie, gelet op de strafklacht die loopt. KV, dat via een kort geding als zeventiende club in 1A wil spelen, meent dat de onderzoeksrechter eerst zijn werk ten gronde moet kunnen doen.

Het BAS zal toch voor 10 mei met een uitspraak komen. Moeskroen was in tegenstelling tot KV ook vertegenwoordigd door het bestuur, met voorzitter Patrick Declerck en algemeen directeur Paul Allaerts. Hun advocaten laakten het feit dat ze zich voor het zoveelste jaar op rij voor dezelfde zaken moesten verdedigen. (dvd)

KV OOSTENDE. Dutoit out, Tomasevic twijfelachtig

KV Oostende kan zondag sowieso geen beroep doen op William Dutoit. De Franse doelman viel op STVV uit met een hersenschudding en trainde nog niet. Daardoor staat Mike Vanhamel opnieuw in het doel. Ook Nicolas Lombaerts is geblesseerd. Achterin is ook Tomasevic (rug) onzeker. De Montegrijn trainde gisteren niet mee. Het is afwachten of hij op Beerschot kan spelen. Jonckheere en Musona zijn nog steeds uit. Omdat de spoeling achterin dun is, krijgt Bushiri opnieuw een basisplaats. Scheidsrechter Bram Van Driessche leidt de partij op het Kiel. (jve)

LIERSE. Buysens en Laurent haken geblesseerd af

Ludovic Buysens(foto) en Laurent blijven geblesseerd aan de kant. Vinck, Hall, De Busser, Diarra, Camargo, Ntambwe en Janssens vallen uit de boot. Habarugira zit voor het eerst in de kern. (kugu)

LOKEREN. Benchaib en Michel niet wedstrijdfit

Lokeren-trainer Peter Maes kan dit weekend geen beroep doen op Amine Benchaib (lichte hersenschudding) en Julian Michel (verrekking). Beide spelers trainden deze week niet mee door een blessure en raakten dan ook niet wedstrijdfit. Door de blessure van Michel zit jongeling Milan De Mey (17) voor het eerst in de wedstrijdselectie. Ook Davino Verhulst, Killian Overmeire, Mijat Maric en Tracy Mpati ontbreken nog steeds door blessures. (whb)

OHL. Mertens onzeker

Jenthe Mertens kwam deze week nauwelijks aan trainen toe door een dijblessure. Hij is onzeker voor de wedstrijd op Lierse. Reservedoelman Nick Gillekens maakte thuis een ongelukkige valpartij en geraakt waarschijnlijk ook niet fit. De amper 16-jarige keeper Oregan Ravet kan daardoor voor het eerst plaatsnemen op de bank. (mah)

STANDARD. Mpoku kan weer starten

De problemen aan de dij van Paul-José Mpoku (foto) zijn achter de rug. De Congolees is fit genoeg om te starten, waardoor Carlinhos waarschijnlijk plaats moet maken. Verder kan Sa Pinto rekenen op een volledig fitte kern. Merveille Bokadi (knie) traint al weken met de groep mee, maar heeft nog geen ritme. (bfa)

STVV. De Norre en Kitsiou weer present, De Petter geschorst

Casper De Norre en Stelios Kitsiou keren terug in de kern in vergelijking met vorig weekend. Sascha Kotysch is out, hij ondervindt te veel hinder aan de knie. Allicht wordt Goutas zijn vervanger centraal in de defensie, want Steven De Petter is geschorst. Er is geen plaats voor Antunes, Bourard en Ayala. Opdenakker en Abrahams spelen met de beloften. (gus)

WAASLAND-BEVEREN. Ampomah haakt af

Nana Opoku Ampomah raakt niet fit voor de match tegen Moeskroen. De Ghanese flankaanvaller trainde deze week niet mee door een hamstringblessure. De spelers brachten deze week ook hun stem uit voor de Profvoetballer van het jaar. Trainer Sven Vermant gaf zijn top drie niet prijs, maar rekent Vormer, Vanaken, Diaby, Edmilson, Carcela en Pozuelo tot de grootste kanshebbers. Aanvoerder Laurent Jans koos voor Pozuelo, Vanaken en Morioka. (whb)

ZULTE WAREGEM. Nog steeds zonder Björdal

Zulte Waregem kan nog altijd niet rekenen op Johan Björdal. De centrale verdediger trainde afgelopen week al even mee met de groep en is zo goed als hersteld van zijn hersenschudding. De derby komt nog te vroeg voor de Noor. Verder zijn Damien Marcq (klierkoorts), Gertjan De Mets (kuit) en Idrissa Doumbia (hamstring) nog out. (jcs)