Bpost wil duurdere postzegel voor snelle bezorging

Brussel - De postbodes van bpost zullen vanaf 2019 niet meer dagelijks lang elke brievenbus passeren. Bpost-topman Koen Van Gerven wil de tarieven differentiëren: wie zijn brief in één dag geleverd wil hebben, moet meer betalen. Dat zegt hij in interviews met De Tijd en De Morgen.

Tot 2007 waren er duurdere priorzegels voor een snellere levering. Van Gerven wil dat systeem terug invoeren. Hij kijkt naar Denemarken: “Daar wordt elke dag maar één kant van de straat geleverd. Enkel voor wie een levering wil in één dag tijd en daarvoor meer betaalt, steken de postbodes de straat over”.

De topman wil bovendien snoeien in het aantal brievenbussen waarin post kan worden afgeleverd. “Er staan in heel het land nog een kleine 14.000 rode brievenbussen. In tien jaar tijd is het aantal brieven dat daarin wordt gepost met de helft gedaald.” In ongeveer 1.000 bussen zouden niet meer dan drie of vier brieven per dag zitten.

“Ik realiseer me dat de postverdeling maatschappelijk en politiek zeer gevoelig ligt”, zegt Van Gerven. “Ik wil de tijd nemen om een draagvlak te creëren.” Hij ziet geen indicatie dat de overheid, aandeelhouder van bpost, daar niet in mee zou willen stappen.