Ouders ontdekken pas ’s avonds dat ze hun baby op achterbank in ondergrondse parking zijn vergeten

Brussel - Hulpdiensten hebben vrijdagavond een baby moeten bevrijden uit een wagen in een ondergrondse parking in Brussel. De ouders van de baby waren hun kindje ’s ochtends vergeten in de auto.

Het waren de ouders van de baby zelf die de hulpdiensten hadden verwittigd. Toen ze ’s avonds naar hun wagen wilden terugkeerden, realiseerden ze zich dat ze hun kindje waren vergeten in het voertuig. Daarop hebben ze de hulpdiensten verwittigd. “Wellicht hadden ze schrik om zelf te gaan kijken”, zegt een woordvoerder van de Brusselse politiezone Montgomery.

Het kindje verkeert in goede gezondheid. Omdat de wagen in een ondergrondse parking stond, was het niet heet geworden in het voertuig. Moest de wagen in de zon hebben gestaan, had het veel erger kunnen aflopen.

De ouders zullen nu verhoord worden. Ze riskeren vervolgd te worden voor nalatigheid. Tijdens het onderzoek zal ook nagegaan worden of vermoeidheid, stress of routine de oorzaak zijn van het vergeten van de baby.