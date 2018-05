Overbeladen vliegtuig crasht: zes doden onder wie twee modellen

Er zijn beelden opgedoken van een vliegtuigcrash in Las Vegas van vorige maand. Het vliegtuig, dat bijna 30 kilogram te zwaar geladen was, crashte zo’n vijftien minuten nadat het opsteeg in Arizona. De zes inzittenden overleden allemaal.

De Amerikaanse politie van Las Vegas heeft beelden vrijgegeven van de vliegtuigcrash op 9 april. In het privétoestel zaten tal van Instagramsterren, onder wie modellen Mariah Coogan (23) en Helena Lagos (22). Op de beelden is te zien hoe het vliegtuig plots begint te slingeren en daarna recht naar beneden valt. “De hoofdcabine was helemaal opgebrand”, aldus de Amerikaanse Nationale vervoersveiligheidsraad NTSB. “Ook de rechtervleugel was helemaal verbrand, maar hing wel nog aan het toestel. De linkervleugel daarentegen vonden we een eindje verder. Niemand kon die crash ooit overleven.”

De vriendenbende, die net het Phoenix Lights Festival had bijgewoond, was op weg naar huis. Mariah en Helena hadden op sociale media met een video getoond dat ze klaar waren om op te stijgen. De passagiers zagen er gelukkig uit en lachten samen met de piloot. Zo’n kwartier later overleden ze echter allemaal.

Mariahs mama liet al weten hoe erg haar dochter gemist zal worden. “Mariah is altijd een geweldige dochter geweest”, vertelde ze aan een lokale krant. “Haar tweede naam is Sunshine en dat was ze ook echt, een zonnetje in huis. Overal waar ze kwam, lachte ze en lichtte ze de hele kamer op. Ik ga haar erg hard missen.”

Foto: Mariah Coogan

Foto: Helena Lagos. Credit: Everipedia

Ook Anand Patel, een feestorganisator, en James Pedroza, de eigenaar van het vliegtuig, kwamen om in de crash net als Carolina Garcia Rodriguez en Erik Valente.

Foto: vlnr: James Pedroza, Carolina Garcia Rodriguez en Erik Valente

Foto: Anand Patel

De reden van de crash is nog niet helemaal duidelijk, al zou het gaan om een overbeladen toestel. “Er waren zes zitjes in het vliegtuig, waar er eerst maar vier waren”, aldus autoriteiten. “Met de bagage van de passagiers erbij was het toestel zo’n 27 kilo te zwaar geladen. We onderzoeken nu of dat ook daadwerkelijk de reden was van de crash.”