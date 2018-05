Fiscus spoort zwart geld op via kredietkaarten en privéjets

Brussel - De fiscus gaat kredietkaarten en landingsgegevens van privéjets screenen om verborgen rekeningen in fiscale paradijzen te onthullen. Dat kondigt minister van Financiën Johan Van Overtveldt aan in Het Laatste Nieuws en De Morgen.

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) wilde in 2016 al miljoenen transacties met kredietkaarten controleren, maar moest dat plan opbergen nadat een rechter had geoordeeld dat de actie buitensporig was. De uitspraak liet wel ruimte voor bijsturing. Die is er nu, maar het doel blijft wel hetzelfde.

Ook privéjets komen binnenkort in het vizier van de fiscus. “Onze diensten zijn stilaan in de mogelijkheid om landings- en douanegegevens van privéjets te kruisen met fiscale data”, zegt Van Overtveldt. De luchthavens van Oostende, Wevelgem en Antwerpen zouden al willen meewerken. Met Zaventem, Gosselies en Bierset lopen nog onderhandelingen.