Lava uit scheuren in de grond, giftige gassen in de lucht: vrees voor uitbarsting vulkaan na zware aardbeving

Hawaï is opnieuw opgeschrikt door een aardbeving, deze keer met een magnitude van 6.9. De autoriteiten hadden na eerdere schokken al een evacuatie bevolen in de omgeving van een actieve vulkaan.

De aarde beefde rond 11.32 uur lokale tijd (23.32 uur in België), zo meldt het Amerikaanse geologische onderzoekscentrum USGS. Donderdag was er al een aardbeving van 5.0 met tientallen naschokken geweest op het eiland. De recentste beving was de zwaarste op het eiland sinds 1975.

De beving was er een van vele. Op 24 uur tijd waren er al meer dan 110 aardbevingen geregistreerd op het eiland.

Donderdag begon ook een uitbarsting van de Kilauea, een van de actiefste vulkanen ter wereld. Gedurende twee uur spuwde de vulkaan lava. Zo’n 1.700 mensen moesten hun huizen verlaten omdat lava uit scheuren in de grond kwam. Bovendien werden er mogelijk dodelijke concentraties van zwaveldioxide in de lucht vastgesteld. De autoriteiten waarschuwen dat de toestand helemaal niet stabiel is. Vermoed wordt dat er nog een zwaardere uitbarsting volgt.

Foto: AFP

Foto: AP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: REUTERS

Foto: AP

Foto: AFP

Foto: EPA-EFE

Foto: AP

Foto: EPA-EFE