Heldhaftige Belgische toerist wil overval verijdelen in Spanje, maar dan haalt dief mes boven

Een Belg die op vakantie was op het Spaanse eiland Tenerife, werd tijdens een overval met een mes gestoken. De toerist had geprobeerd de overval te verijdelen.

De feiten vonden plaats aan de Costa del Silencio, in Arona. Een dief probeerde de tas te stelen van een toeriste met Duitse nationaliteit. De Belg had dat gezien en probeerde de overval te verhinderen. Maar op dat moment haalde de dief een mes boven en stak hij er de Belgische toerist mee in de rug.

De overvaller kon uiteindelijk ontsnappen. De eigenares van de tas kon wegvluchten, mét haar tas. De Belg moest in het ziekenhuis behandeld worden voor meerdere steekwonden in de onderrug. De verwondingen waren niet levensbedreigend.