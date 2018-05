Chauffeur die inreed op bankkantoor in Kortenberg herinnert zich niets van ongeval

De truckchauffeur die vrijdag in Kortenberg een dodelijk ongeval veroorzaakte nadat hij in een bankkantoor reed, herinnert zich niets meer van die feiten. Dat zegt het parket van Leuven aan VTM Nieuws.

“De man herinnert zich alles van zijn rit, tot op het moment vlak voor het ongeval”, zegt woordvoerder Sarah Callewaert van het parket van Leuven. “Zelf zegt hij dat hij onwel werd, en volgens de wetsdokter behoort dat inderdaad tot een van de mogelijke oorzaken.”

Maar er zal nog verder onderzoek nodig zijn om de definitieve oorzaak te kunnen vaststellen. Zo wordt nog uitgekeken naar de bloedstalen die zijn genomen van de chauffeur. “We willen zeker zijn dat er geen alcohol in het spel was”, zegt Callewaert nog.

Geen remsporen

Eerder was al duidelijk geworden dat er geen remsporen gevonden waren op de Leuvensesteenweg, vlakbij het ongeval. Dat zou er inderdaad op kunnen wijzen dat de chauffeur onwel is geworden. Een andere optie is dat er een technisch defect was.

Peuter sterft

Het ongeval gebeurde vrijdagochtend rond 10 uur in het centrum van Kortenberg, op de Leuvensesteenweg. Een vrachtwagen met aanhangwagen, met daarop een zware graafmachine, kwam uit de richting van Brussel maar week plots helemaal uit naar de linkerkant van de rijweg. Toen hij daar enkele geparkeerde wagens wegkatapulteerde, kwam de driejarige Jade Ben Ammar om het leven, en raakte haar papa Hicham, uit Meerbeek bij Kortenberg, zwaargewond.

Daarop slingerde de vrachtwagen opnieuw naar de rechterkant van de weg , recht de ING bank binnen. Het bankkantoor en de aanpalende woning werden helemaal verwoest. In totaal zeven mensen raakten gewond, en vijftien auto’s werden tot schroot herleid.

