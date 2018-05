Zware klap voor Frans elftal: sterkhouder moet WK missen door blessure

Arsenal-verdediger Laurent Koscielny kan komende zomer wegens een blessure niet deelnemen aan het WK voetbal in Rusland, zo maakte de Franse bondscoach Didier Deschamps vrijdagavond bekend. De 32-jarige Koscielny liep donderdagavond een achillespeesblessure op in de terugwedstrijd van de halve finales in de Europa League op het veld van Atlético Madrid. Arsenal ging er met 1-0 onderuit en misliep zo de finale.

“Dit is een zware klap voor de nationale ploeg, zei Deschamps op de website van de Franse bond. “Laurent was een vaste waarde, die altijd een hoog niveau haalde en door iedereen werd gewaardeerd.” Koscielny telt 51 caps bij de Franse nationale ploeg, op het komende WK een van de favorieten voor de wereldtitel. De verdediger maakte eerder al bekend na het WK een punt te zetten achter zijn carrière bij Les Bleus, waarmee hij actief was op de EK’s van 2012 en 2016, en het WK in 2014.