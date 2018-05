Journaliste wordt live op televisie in billen geknepen maar laat zich niet doen: “Heb me correct verdedigd”

Het ene incident van een vrouwelijke journaliste die ongewenst werd aangeraakt op de billen is nog niet verteerd, of er duikt al een nieuw op. Tijdens een live-uitzending van vorige week werd de Mexicaanse journaliste, Maria Fernanda Mora, in de billen geknepen. De vrouw verdedigde zich door met haar micro op de man te slaan, maar kreeg daar felle kritiek op. Nu schrijft ze een openhartige brief. “Ik heb geen spijt van de manier waarop ik me verdedigd heb.”

Nadat Chivas Guadalajara de Concacaf Champions League had gewonnen van Toronto, waren de fans uitzinnig. Mora probeerde zo professioneel mogelijk haar verslag van de match uit te brengen net buiten het stadion en werd vergezeld door een paar enthousiaste Chivas-fans. Een van hen was echter niet zo vriendelijk en kneep de journaliste ongegeneerd in de billen. “Ik dacht eerst dat het per ongeluk was”, schrijft Mora in haar brief. “Maar toen hij zijn hand een tweede keer tussen mijn billen stopte, besloot ik te reageren.”

Omdat alles live werd uitgezonden op televisie, zag heel Mexico hoe Mora met haar micro op de man sloeg. Ze kreeg heel wat reacties over zich heen en de mensen vonden het niet kunnen. Daarop besloot ze een open brief te posten op haar Instagrampagina waarin ze haar versie van de feiten geeft.

“Tijdens de uitzending greep deze man me bij de billen. Ik dacht nog: ‘Misschien raakt hij me per ongeluk aan door het geduw van de andere fans’, waardoor ik eerst besloot te blijven babbelen voor de camera. Maar omdat ik niet reageerde en gewoon mijn werk bleef doen, vond deze kerel het broodnodig om zijn hand nog een tweede keer tussen mijn billen te stoppen. Daarop heb ik besloten om mezelf te verdedigen.

Wat mij die nacht is overkomen, overkomt dagelijks duizenden vrouwen die zich op publieke plaatsen bevinden. Het verschil is dat het mij overkwam in een live-uitzending voor televisie en dat ik besloten heb om me te verdedigen. Het is mijn reactie die ervoor gezorgd heeft dat de video viraal gaat.

Ik heb ook veel reacties gekregen. Positieve, maar ook negatieve. Sommigen zeiden dat ik het verdiende en dat ik een hoer ben. Dat ze me gingen aanranden en dat ik heb zelf heb gezocht. Dat ik zoiets wel kon verwachten. Ik heb geen spijt voor de manier waarop ik me verdedigd heb, want vrouwen ZULLEN ZICH NOOIT LATEN DOEN EN ZULLEN NOOIT ZWIJGEN. Het probleem is steeds de agressor. Niet wij.”