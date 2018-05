Enkele weken geleden nog titelkandidaat, nu bijna laatste in Playoff 1: de pijnlijke neergang van de Buffalo’s

AA Gent leidde vrijdagavond in de eigen Ghelamco Arena een pijnlijke nederlaag en staat momenteel pas vijfde in Playoff 1. Als Racing Genk zondag niet verliest, wordt dat zelfs een laatste plaats. Het zag er vijf speeldagen geleden nochtans zo goed uit voor de Buffalo’s, die sindsdien slechts 1 op 15 pakten en de hoop op Europees voetbal stilaan mogen opbergen.

LEES OOK: AA Gent schiet te laat wakker en gaat voor kritische thuisaanhang pijnlijk onderuit tegen Charleroi

We keren even terug in de tijd naar een kleine maand geleden, toen de eerste wedstrijden in Playoff 1 afgewerkt waren. Als er één ploeg toen goed genoeg speelde om echt aanspraak te maken op de landstitel, was het AA Gent wel: na een knappe winst op het veld van Anderlecht (0-2) ging ook leider Club Brugge met 1-0 voor de bijl. De Buffalo’s waren het enige team dat met 6 op 6 aan Playoff 1 begon, het gat met de rivaal uit Brugge bedroeg op dat moment zes punten. Geen onoverkomelijke marge met nog acht wedstrijden te gaan. Sindsdien liep het voor AA Gent echter een flink pak minder.

Op speeldag drie wachtte de Buffalo’s een verre en lastige verplaatsing naar Luik. Het vlotte spel van de eerste twee speeldagen was echter in Oost-Vlaanderen gebleven. Tegenstander Standard kon daar niet veel tegenover zetten, maar diep in de slotfase gingen de Rouches toch nog met de drie punten lopen nadat Emond een lichte strafschop omzette: 1-0 was de eindstand.

De volgende tegenstander heette Racing Genk. En net zoals in de wedstrijd tegen Standard maakten beide partijen er een weinig interessante pot voetbal van. Al was er dit keer geen strafschop op het laatste moment, waardoor het scorebord in de Ghelamco Arena na affluiten 0-0 aangaf. De titel leek voor AA Gent na een sterke start zo plots weer een stuk verder weg, bovendien zou het hun enige punt blijken in de laatste vijf wedstrijden.

Zou het tij weer keren tegen Charleroi, dat op speeldag vier met 6-0 verloor tegen Club Brugge? AA Gent zal ongetwijfeld met een beetje vertrouwen in een goede afloop naar Mambourg getrokken zijn, maar die goede afloop kwam er niet. De Carolo’s scoorden twee keer, Kubo lukte nog de aansluitingstreffer maar verder had AA Gent geen reactie in huis. Voor Charleroi was het de eerste zege in Playoff 1, voor AA Gent werd de neerwaartse spiraal intussen steeds prominenter. Al stonden de Buffalo’s op dat moment nog steeds derde op amper twee punten van nummer twee Anderlecht.

Tijdens de vorige speeldag volgde een rechtstreeks duel met Standard om plaats drie. Het zag er tijdens de rust nog goed uit voor de Buffalo’s, die dankzij een goal van Janga op voorsprong waren gekomen. Na een controversiële tweede helft - met een hoofdrol voor de videoref - en een gemiste strafschop bij een 1-2 tussenstand bleef AA Gent opnieuw puntenloos achter. Het werd uiteindelijk 1-3, waardoor Gent naar plek vier werd verbannen.

Met een tweede thuiswedstrijd in vijf dagen moest het vrijdagavond dan toch eindelijk lukken voor AA Gent. Hekkensluiter Charleroi was de tegenstander, maar wéér liep het mis. Rezaei scoorde vlak voor de rust de 0-1. Het zou het enige doelpunt van de partij blijken, al gooide AA Gent vooral de eigen glazen in door in de tweede helft een flink pak kansen te missen. Een derde nederlaag op rij, 1 op 15 in de laatste vijf wedstrijden en intussen slechts vijfde - zondagavond misschien zelfs laatste - in Playoff 1: Yves Vanderhaeghe en zijn troepen zijn goed onderweg om het voetbaljaar met een buis op het rapport af te sluiten.