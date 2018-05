Zanger Dotan is vermist, moeder is wanhoop nabij: “Geef me een teken van leven”

Waar zit Dotan? Na de controverse rond nepfans lijkt de Nederlandse zanger van de aardbol verdwenen. Zijn moeder doet in de Nederlandse krant De Telegraaf intussen een emotionele oproep: “Zijn telefoon is afgesloten, hij belt me niet. Ik ben enorm bezorgd.”

Dotan kwam vorige maand in opspraak nadat de Nederlandse krant de Volkskrant had ontdekt dat de zanger via nepfans en fake profielen op sociale media zichzelf had aangeprezen, om hem daar populair te maken. Bovendien bleek dat hij zelf verhalen verspreid had die niet bleken te kloppen, zoals het verhaal over een zieke fan of een fan die hem niet had herkend.

Aanvankelijk ontkende Dotan nog iets te maken hebben met de nepaccounts, maar half aprilgaf hij toe dat hij samen met zijn team die nepfans had ontwikkeld. “Ik was naïef, ambitieus en onzeker”, zei de zanger daar onder andere over. “Dit is iets waar ik ontzettend veel spijt van heb. Ik snap dat mensen boos zijn.”

Dotan gaf ook nog toe dat hij niet eerlijk had geantwoord op de vragen die de Volkskrant over de kwestie had gesteld.

Geen concerten

Alle komende concerten van Dotan werden intussen geannuleerd, ook zijn optreden op Rock Werchter. De Nederlandse zanger besloot na de controverse bovendien om van sociale media te gaan. Maar hij lijkt niet alleen daar verdwenen te zijn. Hij werd niet meer bij zijn woning gezien en zijn moeder heeft al even niks van hem gehoord. Ze maakt zich zorgen: “Lieve Dotan, we maken ons allemaal grote zorgen om jou. Geef me een teken van leven...”, zegt moeder Patty Harpenau.

Het contact tussen Patty en Dotan was sowieso niet heel intens, maar dat ze hem helemaal niét meer hoort, maakt haar radeloos, zegt ze. “Ik maak me grote zorgen. Trekt hij dit allemaal wel, vraag ik me af. Hoewel ons contact al sinds een jaar of zes op een laag pitje staat, ben ik wél zijn moeder. Ik ben echt helemaal kapot van de situatie die maar voortduurt, want ik geloof niet dat de angel er al uit is.”

Israël?

Patty zou hem al meerdere keren gebeld hebben, maar zijn telefoon is afgesloten. “Hij belt me zelf ook niet. Ik slaap er niet van. Ik weet dat hij zich als geen ander helemaal kan afsluiten. Maar toch beangstigt het me dat hij niet meer reageert. Ik begrijp heel goed dat hij ruimte nodig heeft, maar dan moet ik wel weten dat hij oké is. Dat Dotan nu van de aardbodem is verdwenen, is afschuwelijk. Dit past niet bij hem.”

Volgens sommigen zou Dotan in Israël zitten. Daar zou hij gespot zijn geweest. De vader van Dotan, met wie de zanger een goede band heeft, woont daar. Dotan is er zelf ook geboren.