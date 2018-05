Nîmes heeft zich vrijdagavond met een 4-0 zege tegen Ajaccio verzekerd van de promotie naar de Franse Ligue 1. Dankzij die zege is Nîmes zeker van de tweede plaats in de Ligue 2, die recht geeft op promotie. Kampioen Stade Reims is al langer zeker van een ticket naar de hoogste afdeling. Nîmes mag komend seizoen voor het eerst sinds 1993 in de Ligue 1 uitkomen.