Week naar de zon blijkt geboekt met spookvluchten: reistijd bedraagt minstens 46 uur

Ze wilden er even tussenuit, even tot rust komen. Maar echt rust hebben Mark en Minouk niet gekend. Hun all-inclusive reis naar de zon bleek vooral ellende te zijn. “We werden opgelicht. Onze heenvlucht duurde 30 uur, de terugvlucht zou 16 uur duren”, klinkt het.

De Nederlandse Minouk Timmers (43) en haar vriend Mark Rijpma (46) wilden even op vakantie, dus boekten ze een trip naar de Rode Zee in Egypte. Voor vluchten en verblijf betaalden ze 738 euro per persoon. “Echt niet de goedkoopste die we konden vinden”, zeggen Minouk en Mark. Maar tegenover die dure tickets leek geen echte service te staan. Want twee dagen voor hun vertrek, liep het al mis. Het koppel kreeg de melding dat de vlucht van Amsterdam naar Hurghuda in Egypte niet bleek te bestaan. “We moesten plots via Düsseldorf gaan”, zegt Minouk. “Omdat we zo graag op vakantie wilden, hebben we dat maar geaccepteerd.” Maar dat bleek nog maar het begin van de ellende. Toen de twee in Düsseldorf aankwamen, bleek dat de piloten van hun vlucht niet meer mochten vliegen, in verband met hun reistijd. Gevolg: ze moesten voorlopig in Düsseldorf blijven. Minouk en Mark konden nog op hotel, andere reizigers moesten op de vloer van de luchthaven slapen.

Uiteindelijk kwamen Minouk en Mark na 30 uur aan, en dat terwijl de geplande vliegtijd, vanuit Amsterdam dus, eigenlijk maar 5,5 uur had moeten zijn.

Ook terugvlucht is ‘spookvlucht’

Het koppel probeerde de ellende achter zich te laten en genoot, later dan gepland, van de zon en de rust in Egypte. Tot ze daar te horen kregen dat ook hun terugvlucht niét naar Amsterdam zou gaan. “Onze terugvlucht naar Schiphol bestaat niet. We moeten naar Hamburg vliegen en van daar de bus nemen naar Schiphol. Dat is weer minstens 16 uur. Als alles goed gaat”, zei Minouk eerder.

Maar dat lijkt niet het geval te zijn. Samen met andere gedupeerden stranden Minouk en Mark wellicht in Düsseldorf. Eenmaal geland in Hamburg zullen ze de trein moeten nemen naar die Duitse stad. “We moeten met onze koffers ook nog twee keer overstappen. Het kan zijn dat we pas om half twee ’s nachts in Düsseldorf zijn. Daarna kunnen we nergens heen. Ze zeggen dat we niet verder gaan dan Düsseldorf omdat we ook daar vertrokken zijn”, liet Minouk intussen vanuit de bus naar de luchthaven van Hurghuda weten aan AD.nl.

“De vluchten die we voorgehouden kregen toen we boekten, bleken gewoon niet te bestaan. Dit was een vooropgezet plan”, zegt Minouk.

Compensatie?

Ook 144 andere Nederlanders werden zo opgelicht, kon het koppel uitzoeken. “De meesten boekten via vakantiediscounter.nl of Alltours. Maar klagen bij de reisbureau’s helpt niet. Ze kopen van elkaar. Ze wijzen naar elkaar en sturen ons de woestijn in. Ze komen werkelijk met niets en schuiven nu alles naar onszelf toe. We moeten zelf maar iets beters regelen.”

“Wij hebben de reis verkocht, maar de afhandeling ligt bij reisorganisator Alltours”, klinkt het bij Casper van Diemen van Vakantiediscounter.nl aan AD.nl. “Natuurlijk gaan we Alltours erop aanspreken”. Hij voegde eraan toe dat Vakantiediscounter.nl de klanten zal compenseren als Alltours niet over de brug komt.

Volgens EU-Claim, dat gespecialiseerd is in het terugvorderen van geld bij vertragingen, zijn er in mei al meer mensen het slachtoffer geweest van zogenaamde ‘spookvluchten’, waar ook Minouk en Mark mee te maken kregen. Maar de betrokken luchtvaartmaatschappijen, onder andere Al Masrya Universal Airlines en Al Arabia, aanpakken blijkt moeilijk, omdat die niet reageren op brieven of niet komen opdagen op rechtszaken.