Trump speelt aanslagen in Parijs na: “Boem! Boem! Boem!”

Onder Donald Trump komt er geen inperking van de Amerikaanse wapenwetgeving. Dat maakt de Amerikaanse president gisteren duidelijk bij zijn toespraak voor de wapenlobby NRA. Om het belang van wapendracht te beklemtonen, verwees Trump naar de terroristische aanslagen van 2015 in Parijs.

‘Het Tweede Amendement ligt onder vuur. Maar het zal nooit onder vuur liggen zolang ik jullie president ben’, kreeg Amerikaans president de 80.000 wapenliefhebbers op de jaarlijkse bijeenkomst van de National Rifle Association (NRA) in Dallas op zijn hand. ‘We moeten Republikeinen verkozen krijgen, zij zijn de enigen die een inperking van de wapenwetgeving in de weg staan.’

Duizenden scholieren kwamen op straat tegen het Tweede Amendement, dat burgers het recht geeft om wapens te dragen, na de schietpartij op een school in Florida waarbij in januari 17 mensen omkwamen. Trump beloofde toen een verstrenging van de wetgeving, maar daar kwam voorlopig nog niets van in huis. In Dallas herhaalde Trump enkel zijn voornemen om leerkrachten te bewapenen.

‘Niemand heeft wapens in Parijs’

De Amerikaanse president verwees zelfs naar de aanslagen in Parijs na, waarbij op 13 november 2015 130 doden vielen. ‘Niemand in Parijs heeft wapens. De terroristen namen hun tijd en schoten de slachtoffers één voor één dood. “Boem!” “Kom naar hier.” “Boem!” “Kom naar hier.” “Boem!”’, speelde Trump met zijn vinger als geweer de aanslagen na. ‘De overlevenden zeiden: “Het duurde een eeuwigheid”.’

‘Als één werknemer of eigenaar van één van die horecazaken een wapen had gedragen, of iemand uit deze zaal daar was geweest met zijn wapen, en dat op de tegenstand had gericht, dan waren de terroristen gevlucht of waren ze doodgeschoten, en zou het een heel ander verhaal geweest zijn, niet?’, oogstte Trump opnieuw applaus bij de NRA-aanhang.

Het was al het vierde jaar op rij dat Trump speechte op het NRA-congres.