Monstersalaris, zes miljoen wijnflessen en nog meer: dit heeft Chinese club over voor Iniesta

Dat boegbeeld Andrés Iniesta na dit seizoen afscheid neemt van ‘zijn’ FC Barcelona is intussen al een tijd bekend. Waar de Spanjaard zijn carrière zal voortzetten, blijft vooralsnog een mysterie. Al zou er volgens de laatste geruchten een serieus aanbod zijn van het Chinese Chongqing Dangdai Lifan, een club die héél wat geld zou overhebben voor de komst van Iniesta.

Volgens het Spaanse El Mundo zou Dangdai Lifan Iniesta een monsterloon van 81 miljoen euro laten verdienen in drie jaar tijd - ofwel 27 miljoen euro per jaar. Ter vergelijking: bij Barcelona bedraagt zijn huidige salaris ‘slechts’ 8 miljoen euro per jaar en zelfs Cristiano Ronaldo heeft een minder riant salaris (21 miljoen euro). Enkel Iniesta’s ploeggenoot Lionel Messi (45 miljoen euro) en ex-ploeggenoot Neymar (35 miljoen euro) scheppen jaarlijks meer geld.

Maar daar stopt het niet. De Chinese club zou maar liefst zes miljoen flessen Bodega Iniesta, wijn die Iniesta zelf verbouwt, willen kopen. De wijn zou verkocht worden aan 6 euro per fles, nog eens 36 miljoen euro aan inkomsten dus.Tot slot zou Dangdai Lifan 50% van Iniesta’s portretrechten aan hem teruggeven, wat voor de middenvelder nog een mogelijke inkomstenbron is.