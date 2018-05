Zestiger die te voet op weg is naar huis in levensgevaar nadat hij door wagen wordt aangereden

Antwerpen / Deurne -

In het Antwerpse district Deurne is zaterdagochtend een 61-jarige man levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij werd aangereden door een wagen. Dat zegt de Antwerpse lokale politie. De man was op de Ter Heydelaan te voet onderweg naar huis, maar hoe de aanrijding precies is kunnen gebeuren is niet duidelijk en wordt nog verder onderzocht. De bestuurder van de wagen was erg onder de indruk en zal nog worden verhoord.