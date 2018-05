Bekende bitcoinblogger die graag opschepte over rijkdom dood aangetroffen in woning

Een Russische bitcoinblogger en -consultant die graag pronkte met zijn rijkdom en successen, is dood aangetroffen in zijn woning. In januari werd de twintiger thuis nog beroofd en mishandeld en sindsdien ging het alleen bergaf.

Pavel Nyashin (23) had een populair vlog op YouTube over snel geld verdienen met cryptomunten. De Rus liet graag de enorme stapels geld zien die hij verdiend zou hebben met de handel in digitale munten. Het was in één van die video’s dat hij het adres van zijn flat in Sint-Petersburg prijsgaf. Dat had hij beter niet had gedaan, want in januari kreeg hij thuis bezoek. Als Kerstman verklede overvallers haalden zo’n 320.000 euro aan cash uit Nyashins kluis en takelden hem daarbij stevig toe.

Het geld waarmee hij speculeerde met bitcoins, was volgens zijn moeder geleend van investeerders. Die kon hij na de overval onmogelijk nog terugbetalen. Na de roof raakte Nyashin depressief na en trok hij zich steeds meer terug. Zijn vlog werd ook niet meer geüpdatet.

Nyashin werd thuis dood aangetroffen. Volgens politie is er geen indicatie dat er iemand anders betrokken is bij zijn dood.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website http://www.zelfmoord1813.be.