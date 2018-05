Kris Peeters kan uitspraken van De Wever over ambities van regering "heel moeilijk begrijpen"

Ook de N-VA-ministers in de federale regering moeten in het belang van de economie tot eind 2019 doorgaan. Dat zegt CD&V-vicepremier Kris Peeters op Radio 1 in een reactie op N-VA-voorzitter Bart De Wever, die stelde dat de ‘dash’ wat uit de regering is. Ook Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten heeft wel nog veel ‘goesting’.

'Dat de grootste partij van deze regering, de N-VA, met heel belangrijke bevoegdheden en ministers, zegt: “voor ons is de dash er een beetje uit”, ik kan dat heel moeilijk begrijpen’, reageerde minister van Werk Kris Peeters. 'Ik was wat verrast. Misschien had Bart De Wever een minder sterk momentje.'

‘Ik roep De Wever op om iedereen binnen zijn partij en zijn ministers ervan te overtuigen dat we de ambitie moeten hebben om, in het belang van de economie en de tewerkstelling, nog tot eind 2019 door te gaan’, aldus Peeters, die onder andere verwees naar dossiers als Arco, de begroting en de zware beroepen.

Ook Gwendolyn Rutten, voorzitter van de andere Vlaamse coalitiepartij Open VLD, verklaarde aan VRT Nws niet gediend te zijn van de aanspraken van De Wever. De liberalen hebben naar eigen zeggen wel nog veel goesting om door te gaan.

N-VA-voorzitter De Wever stelde vrijdag in Terzake op Canvas dat de gemeenteraadsverkiezingen van eind dit jaar de ambities van de regering afremmen. ‘Die werpen hun schaduw vooruit, dat weet iedereen. Volgens De Wever ‘is de dash er een beetje uit’ en staat ‘spankracht van de regering onder druk’.