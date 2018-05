En plots zwemmen er meer dan 30 haaien onder je boot: “Ongelofelijk”

Ben McJannett was aan het varen met zijn vissersboot toen hij plots een school haaien zag passeren. “Ik heb die groep al vaker gezien maar het was me nooit gelukt om het op camera vast te leggen”, zei hij achteraf. “Het aantal haaien hier in Queensland is de laatste jaren verdubbeld, misschien zelfs verdriedubbeld in vergelijking met twintig jaar geleden.”