Bomvolle kerk neemt afscheid van vermoorde gevangenisverpleegster: “Haar grote hart is ook haar dood geworden”

Hoboken - In een bomvolle kerk in Hoboken hebben zaterdagochtend meer dan driehonderd mensen afscheid genomen van Christine Lenaerts (45). De gevangenisverpleegster werd vorige week vermoord door twee gedetineerden die ze probeerde te helpen. “Haar grote hart is ook haar dood geworden.”

Geen plek was er nog vrij in de kerk in Hoboken. Alleen al een honderdtal collega’s uit het Gevangeniswezen kwamen haar vanochtend om 10u een laatste eer bewijzen, een week nadat ze haar goedheid met haar leven bekocht door een ontsnapte gevangene bij haar thuis te nemen. “Christine was door en door goed”, zei haar schoonbroer. “Haar goede hart is helaas ook haar dood geworden.” De aanwezigen kregen te horen wat voor een goedlachse, lieve vrouw Christine was. Een vrouw met een liefde voor dieren, knutselen en mensen helpen. Ze had zelf geen kinderen, maar was wel een fiere meter en tante, klonk het. In de gevangenis werken als verpleegster was haar lange leven. Over de feiten werd wijselijk gezwegen in de kerk. Een keer viel het woord “gruwel”.

Vorige week werd Christine Lenaerts dood teruggevonden, langs een jaagpad in Olen. Ze bleek ontvoerd en vermoord door het criminele koppel Ashley V.D.V. (33) en haar vriend Marco L. (43). De twee werden wat later opgepakt in Spanje, op de vlucht voor het gerecht. De zaak zorgde voor beroering in het parlement deze week, toen bleek dat Marco L., een ex-geïnterneerde met een rijkelijk strafblad, vervroegd was vrijgelaten. Justitieminister Koen Geens (CD&V) moest de kritiek pareren.

