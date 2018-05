16-jarig meisje ontvoerd op trouwfeest, daarna verkracht en levend verbrand. Straf voor daders: 100 sit-ups

In India zijn na de verkrachting van en de moord op een 16-jarig meisje veertien verdachten opgepakt, zes anderen zijn voortvluchtig. Dat deelden de autoriteiten van de deelstaat Jharkhand zaterdag mee. Het meisje werd vrijdag in haar woning in het district Chatra na een groepsverkrachting de nacht daarvoor levend verbrand, verklaarde de districtschef van Chatra, Jitendra Kumar Singh.