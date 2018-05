Speler Zulte Waregem wordt tegengehouden en beschuldigt politie van racisme

Zulte Waregem-speler Theo Bongonda (22) is donderdag aan de kant gezet door de politie van Deinze-Zulte. De voetballer beschuldigde de agenten op sociale media van racisme. Donderdag tweette hij hoe hij met zijn Volks­wagen Golf GTI – in camouflagekleuren en met geblindeerde ruiten – aan de kant werd gezet voor een verkeerscontrole, en daarbij onheus werd behandeld.

“Mijn auto is in orde, de papieren zijn in orde. Geen ­enkel probleem. En toch is dat niet voldoende voor hen (de politie, nvdr.). Is het dan mijn huidskleur die niet in orde is?” schreef hij. De woordvoerder van de politiezone ontkent dat de agenten zich schuldig maakten aan racisme. “Hij werd aan de kant gezet omdat hij nog openstaande boetes achter zijn naam had staan.”