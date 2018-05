Europese toeriste in India gedrogeerd, verkracht en onthoofd

Een toeriste die naar India was afgereisd om er haar depressie te overwinnen, is op gruwelijke wijze om het leven gekomen. De jonge vrouw werd achtereenvolgens gedrogeerd, verkracht en onthoofd. Haar lichaam werd daarna ondersteboven opgehangen in een bos.

Liga Skromane, een 33-jarige jonge vrouw die in Letland geboren is en in de Ierse hoofdstad Dublin woonde, was op vakantie in India in een poging haar depressie te overwinnen. Ze kwam in februari samen met haar zus toe in Kerala, in het zuidwesten van het land.

Skromane hoopte in een van de populaire herbronningscentra in de buurt een behandeling te ondergaan om zo van haar depressie af te geraken. Zover kwam het niet. Enkele weken na haar aankomst was de dertiger plots spoorloos na een bezoek aan een lokaal strandje. Ook haar meegereisde zus tastte in het duister.

Meegelokt

Volgens politiebronnen werd ze daar meegelokt door twee mannen die haar eerst verkrachtten en daarna haar lichaam gruwelijk toetakelden. De vermoedelijke daders zijn intussen opgepakt: het zou gaan om lokale drugdealers. Eén van hen zou een verleden hebben van seksueel misbruik. “Het slachtoffer werd meegelokt, ze kreeg drugs en werd seksueel misbruikt”, klinkt het. “Toen ze weerstand bood, werd ze vermoord.”

Het lichaam van Skromane werd onthoofd teruggevonden. In een bos, hangend aan een boom. Omdat het in zo’n slechte staat verkeerde, bracht een autopsie weinig uitsluitsel. Volgens lokale media werd de vrouw door haar zus en vriendinnen geïdentificeerd aan de hand van de kleren die ze droeg.