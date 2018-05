Japan en Qatar doen mee aan… de Copa America

De Copa America is een voetbaltoernooi dat bestaat uit hoofdzakelijk Zuid-Amerikaanse landen. Tijdens elke editie worden echter ook uitnodigingen verstuurd naar twee landen die buiten het continent liggen. Meestal zijn dat nationale teams uit Noord- of Midden-Amerika, maar voor de editie van 2019 gingen de twee wildcards naar… Japan en Qatar.

De CONMEBOL (Zuid-Amerikaanse voetbalbond) nodigt sinds 1993 twee landen uit buiten Zuid-Amerika om de toernooiopzet makkelijker te maken. Met die twee extra landen zijn er immers 12 deelnemers in plaats van 10, waardoor er met drie groepen van vier teams kan gespeeld worden. Japan deed in 1999 al een keer mee, maar de keuze voor Qatar - een piepklein land aan de andere kant van de wereld - is op zijn minst opvallend te noemen. Eveneens opvallend is de afwezigheid van Mexico, dat normaal altijd één van de twee wildcards krijgt maar er dus volgend jaar voor het eerst niet bij zal zijn.