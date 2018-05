Man steekt drie mensen neer in Den Haag en wordt neergeschoten door politie

Een onbekende man is in Den Haag drie mensen te lijf gegaan met een mes. De politie schoot de man neer en kon hem daarna overmeesteren, aldus een politiewoordvoerster. Nog volgens de politie is de verdachte hen bekend vanwege ‘verward gedrag’.

Het is voorlopig onduidelijk wat de man bezielde, maar op Twitter meldt de lokale politie dat de verdachte “bekend is in verband met verward gedrag”.

De steekpartij vond plaats in de buurt van de Haagse Hogeschool. Bewoners van een groot complex aan een kade, dichtbij de plaats waar de steekpartij was, mogen hun huizen niet in of uit. Het is nog niet bekend wat precies de aanleiding was en hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De politie heeft de omgeving afgezet. Een arrestatieteam en hulpdiensten zijn ter plaatse.