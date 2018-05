Regisseur overlijdt na zware aanval door giraf: “Het kwam uit het niets”

Een Zuid-Afrikaanse regisseur is tijdens opnames in een safaripark aangevallen door een giraf. De filmmaker werd geraakt aan het hoofd, vijf meter de lucht in geworpen en overleefde de aanval niet.

Carlos Carvalho (47) was bezig met opnames bezig van een film over Gerald, een giraf in een Zuid-Afrikaans safaripark, toen het dier hem een kopstoot gaf en hij vijf meter de lucht in vloog. De filmmaker werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gevlogen, waar geen hulp meer kon baten. Carvalho’s schedel werd verbrijzeld bij de aanval.

“Het dier begon onze microfoonhengel te achtervolgen”, vertelt Drikus Van Der Merwe, die deel uitmaakte van de filmcrew en naast Carvalho stond toen het ongeval gebeurde. “We voelden ons niet bedreigd omdat hij gewoon nieuwsgierig leek. Dan zijn we close-ups beginnen maken van zijn lijf en poten.”

Themabeeld Foto: Shutterstock

“Toen Carlos door het oogstuk van de camera keek, zwaaide Gerald plots met zijn nek en stootte hij tegen het hoofd. Het kwam uit het niets. Carlos zag het niet eens aankomen. Hij was zich niet bewust van het gevaar.”

Carvalho bleef levenloos op de grond liggen tot de dokter arriveerde. “Ik zag dat hij bewusteloos was. Er kwam bloed uit zijn ogen en oren en ik wist dat hij een serieus trauma had opgelopen. Maar ik had nooit gedacht dat hij zou sterven.”

Enkele ogenblikken voor de aanval maakte fotograaf Van Der Merwe nog de laatste foto’s waarop Carvalho levend te zien is (foto boven). De regisseur was onder andere bekend om zijn werk voor de Britse dramareeks ‘Wild at Heart’, waarin een dierenarts met zijn gezin naar Zuid-Afrika emigreert.