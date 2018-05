Vader van overleden peuter weer wakker na zware operatie: één been geamputeerd

Kortenberg - De vader van peuter Jade (2), die omkwam bij het dodelijk ongeval in Kortenberg, is zaterdagochtend wakker geworden na een zware operatie. De artsen moesten zijn been amputeren, aldus de grootvader van Jade aan Het Laatste Nieuws. Zijn toestand zou stabiel zijn.

Benammar Hicham raakte zwaargewond nadat hij en zijn dochtertje geraakt werden door een weggeslingerde wagen. Voor de kleine Jade kwam alle hulp te laat, Benammar werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. “De artsen hebben één been moeten amputeren tot onder de knie”, vertelt de vader van Benammar aan Het Laatste Nieuws. “De dokter vertelde me ook dat mijn zoon buiten levensgevaar is en dat hij al even wakker is geweest. We hebben Benammar nog niet zelf kunnen spreken door de zware operatie.”

LEES OOK (+). Jade (3) stierf in de armen van haar oom: “Ze zuchtte nog één keer heel diep en daarna was het voorbij”

De man zegt nog dat zijn familie diep geraakt is door het fatale voorval, maar dat ze het wel hartverwarmend vinden dat zo veel mensen bloemen en boodschappen van troost hebben neergelegd bij de plaats van het ongeval.

Wat voorafging

Het ongeval gebeurde vrijdagochtend rond 10 uur in het centrum van Kortenberg, op de Leuvensesteenweg. Een vrachtwagen met aanhangwagen, met daarop een zware graafmachine, kwam uit de richting van Brussel maar week plots helemaal uit naar de linkerkant van de rijweg. Toen hij daar enkele geparkeerde wagens wegkatapulteerde, kwam de driejarige Jade Ben Ammar om het leven, en raakte haar papa Hicham, uit Meerbeek bij Kortenberg, zwaargewond.

Daarop slingerde de vrachtwagen opnieuw naar de rechterkant van de weg , recht de ING bank binnen. Het bankkantoor en de aanpalende woning werden helemaal verwoest. In totaal zeven mensen raakten gewond, en vijftien auto’s werden tot schroot herleid.

Zaterdagochtend raakte bekend dat de chauffeur zich niets meer herinnert van het ongeval. “De man herinnert zich alles van zijn rit, tot op het moment vlak voor het ongeval, maar dan niets meer. Het bewustzijn keerde pas nadien terug”, aldus parketwoordvoerder Sarah Callewaert. “Zelf zegt hij dat hij onwel werd, en volgens de wetsdokter behoort dat inderdaad tot een van de mogelijke oorzaken.”

Eerder was al duidelijk dat er geen remsporen waren op de plek van het ongeval. Dat zou erop kunnen wijzen dat de chauffeur onwel is geworden. Een ander spoor is een eventueel technisch defect.