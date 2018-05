Installatie van windmolenpark in Noordzee van start gegaan

Archiefbeeld: een onderdeel van een windmolen in de haven van Oostende. Foto: dji

Brussel / Oostende - Het schip “Sea Installer” is zaterdag gestart met de installatie van de windturbines voor het Rentel-windpark in de Belgische Noordzee. De installatie van de 42 windturbines wordt na de zomer afgerond. “De eerste windturbines worden verwacht groene stroom te produceren nog voor de zomer”, aldus Rentel NV zaterdag in een persbericht.

De eerste onderdelen zijn aan boord geladen van het schip van DEME in de haven van Oostende. De komende dagen worden de turbines op zee geïnstalleerd

Alle onderdelen zijn aan land gemaakt en liggen momenteel in de haven van Oostende. Daar worden ze geassembleerd tot één toren. “Zo ontstaat voor elke windturbine een kant-en-klaar bouwpakket dat bestaat uit: een toren, een gondel en drie rotorbladen. Dit is nodig om de installatie op zee zo vlot mogelijk te laten verlopen”, aldus Rentel.

Het windpark ligt op ongeveer 40 kilometer van de kust van Oostende en bestaat uit 42 turbines met een totale capaciteit van 309 MW. Het windpark zal jaarlijks 300.000 gezinnen van groene stroom voorzien.

“Onze 42 windturbines vormen samen een elektriciteitscentrale op zee die evenveel stroom produceert als een halve kerncentrale”, aldus Nathalie Oosterlinck, CEO van Rentel. Volgens staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer is België “koploper in de windenergie op zee”. “De windturbines op onze Noordzee zijn ideaal om ons van groene en hernieuwbare energie te voorzien. Daarom verdubbelen we de capaciteit.”