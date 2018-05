Jeugdvriend (26) van vermoorde kapster (24) opgepakt

Tienen / Boutersem - In het onderzoek naar de moord op Julie Quintens uit Tienen is een 26-jarige man opgepakt, dat meldt Het Laatste Nieuws, het nieuws werd nog niet bevestigd door het parket. Verschillende buurtbewoners in Boutersem waren getuige van een huiszoeking bij de man thuis, die vond gisterenavond al plaats.

De man zou samen met de vermoorde kapster zijn opgegroeid, hij woonde dicht bij het ouderlijk huis van Quintens. Nog volgens de krant heeft de man de kapster in het verleden niet lastiggevallen.

Quintens werd vorige week vrijdag levenloos aangetroffen in haar woning. Het was haar vader die de gruwelijke vondst deed. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en opende een onderzoek naar doodslag. Intussen werd een autopsie uitgevoerd en is het lichaam terug vrijgegeven.

LEES MEER (+). “Julie had geen vijanden. We kunnen niet begrijpen wat er met onze prachtige dochter is gebeurd”