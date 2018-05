Man die schoen gooide naar George W. Bush kandidaat voor Iraakse verkiezingen

Mountazer al-Zaïdi, de Iraakse journalist die in 2008 zijn schoenen gooide naar de toenmalige Amerikaanse president George W. Bush, is kandidaat bij de parlementsverkiezingen in mei. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt. Volgens waarnemers heeft hij weinig kans om verkozen te geraken.

De beelden zijn intussen wereldberoemd: op 14 december 2008 gooide al-Zaïdi tijdens een persconferentie een schoen naar president Bush omdat hij tegenstander was van de Amerikaanse invasie in Irak. “Hond, dit is een afscheidskus van het Iraakse volk”, riep hij daarbij. Na de actie werd de journalist, ook wel eens “de schoenenwerper van Bagdad” genoemd, weggevoerd.

Foto: AFP

De man, die onder de tegenstanders van ex-president Bush over de hele wereld fans kreeg, werd aanvankelijk veroordeeld tot een celstraf van drie jaar. De celstraf werd op basis van goed gedrag ingekort. Negen maanden na de spectaculaire “aanval” werd de schoenenwerper vrijgelaten.

De nu 39-jarige man wil bij de parlementsverkiezingen op 12 mei opkomen. “Mijn ambitie is om alle corrupte politici in de cel te werpen en hen spijt te doen krijgen van hun daden”, zegt de journalist.

Als hij terugkijkt op zijn daden heeft hij geen spijt. “Ik heb geen spijt. Integendeel, ik vind het zelfs erg dat ik op dat moment geen extra paar schoenen had om te werpen.”

Mountazer al-Zaïdi staat in Bagdad op de 95ste plaats van 138 kandidaten. Volgens politieke waarnemers maakt hij weinig kans om een zitje te krijgen in het parlement.