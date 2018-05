Dierenbeulen doden eend met vloertegel

Verbijstering en oplaaiende emoties in het Nederlands Limburgse Sittard. Onbekenden hebben een van de talrijke eenden in het Stadspark met een tegel geplet en gedood.

Omwonenden hebben het dode beest, waar de stenen vloertegel nog bovenop lag, langs een van de wandelpaden in de buurt van de roeivijver gevonden. Medewerkers van de dierenambulance hebben het kadaver opgehaald en afgevoerd.

Het monumentale Stadspark wordt in de avonduren al enkele weken regelmatig bezocht door een groep hangjongeren. Volgens enkelen van hen lag de dode eend er al een paar dagen. “Hier hebben wij niets mee te maken.”

De politie was vrijdag nog niet op de hoogte van het voorval. “Buurtbewoners en parkbezoekers die iets gezien of gehoord hebben, roepen we op om zich te melden”, zo laat politiewoordvoerster Cindy Brouns weten.