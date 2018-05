De ultieme handleiding voor Club Brugge-Anderlecht

Club Brugge­Anderlecht: tijd voor hét ultieme titelduel. Vergelijk deze Play-off 1 maar met een videospelletje. Club zit in level tien en is klaar om het spel uit te spelen. Winnen en de titel is binnen. Anderlecht heeft dan weer maar één ­leven over. Zondag kan het GAME OVER zijn. Of volstaat dat ene leven om blauw-zwart alsnog te doen wankelen? Handleiding om het beslissende level zondag perfect te kunnen ­volgen.