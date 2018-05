Man Utd-legende Alex Ferguson met spoed geopereerd na hersenbloeding

Sir Alex Ferguson (76) is met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Dat melden Sky Sports en BBC. De voormalige succescoach van Manchester United liep een hersenbloeding op. Hij werd in allerijl geopereerd.

Zoon Darren was niet aanwezig bij de match van derdeklasser Doncaster Rovers, waar hij coach is, omwille van “ernstige familiale redenen”. Meteen ging de geruchtenmolen op gang dat Sir Alex Ferguson naar het ziekenhuis zou zijn gebracht met een hersenbloeding. Dat werd bevestigd door Sky Sports en BBC.

Manchester United bevestigde later dat Ferguson onder het mes moest. “De operatie is goed verlopen. Nu heeft Sir Alex een periode van intensieve verzorging nodig om zijn herstel te optimaliseren.”

De Schot was maar liefst 27 jaar manager was van Manchester United en is één van de meeste succesvolle trainers ooit. Onder leiding van Ferguson won United liefst dertien landstitels, vijf keer de FA Cup en twee keer de Champions League. Afgelopen zondag was hij aanwezig op Old Trafford om afscheid te nemen van Arsenal-manager Arsène Wenger, zijn grootste tegenstander in zijn lange periode.

