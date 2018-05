Venijnige Mourinho: “Tien maanden lang was het ‘why always Lukaku?’. Nu weten jullie waarom”

José Mourinho heeft na het verlies van Manchester United tegen Brighton een pittig interview gegeven. Hij weet de nederlaag aan het falen van de vervangers van de geblesseerde Rode Duivel Romelu Lukaku voorin. “Tien maanden lang hebben de media mij gevraagd waarom ik altijd met Lukaku speel. Wel, nu weten jullie waarom”, zei de Portugees venijnig.

Mourinho haalde nog eens ouderwets uit na de verrassende nederlaag op het veld van Brighton van vrijdagavond. “Tien maanden lang hebben de media me gevraagd ‘why always Lukaku, why always Lukaku, why always Lukaku?’ (waarom altijd Lukaku, nvdr)”, imiteerde José Mourinho de Engelse journalisten. “O nee, die arme jongen krijgt geen kans om te starten. O nee, die andere zit altijd op de bank”, ging hij lustig voort, om kurkdroog af te sluiten. “Nu weten jullie waarom. (...) Ik hoop echt dat Lukaku en Sanchez weer fit raken voor de bekerfinale.”

Mourinho leek het met zijn harde woorden gemunt te hebben op de jonge Marcus Rashford en Anthony Martial, die hun kans kregen voorin tegen Brighton. Vooral Rashford is ook erg populair in eigen land en dus bij de Engelse pers.