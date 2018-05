De cruise van de Amerikaanse Marla DeAnn Haase is sinds donderdag uitgedraaid op een nachtmerrie. De dame moest samen met haar gezin noodgedwongen de nacht doorbrengen op een yogamat op de grond nadat een deel van het schip onder water kwam te staan, waaronder haar kamer. Een defect aan het automatische brandblussysteem lag aan de oorzaak van het probleem.

Foto: Facebook - Marla DeAnn Haase

Het schip was onderweg voor een zevendaagse cruise op de Carnival Dream, een schip van rederij Carnival Cruise Line. Vijf dagen lang leek het gezin te kunnen genieten van een zorgeloze vakantie, maar op de vijfde dag kregen ze plotseling te maken met de zware tegenslag.

Haase deed haar verhaal via enkele berichten op Facebook. “Dit is een van de zeldzame momenten dat we een internetverbinding hebben… ons cruiseschip is aan het overstromen”, schreef ze neer. Ze voegde ook verschillende foto’s en video’s toe van het moment waarop het water door de muren stroomde en in de gang terechtkwam.

Titanic

Voor de dame was zelfs een vergelijking met de film Titanic snel gemaakt. “We hoorden de violen spelen en vele stukken servies op de grond vallen.” Een duidelijke verwijzing naar de blockbuster van 1997. “Bid voor ons allemaal”, sloot ze af.

Enkele uren later postte Haase nog wat extra beeldmateriaal op sociale media. Een tweede video liet zien hoe de crewleden grote bakken met water vulden om de gang op te schonen. De tekst van de dame bleef ditmaal beknopt: “Progressie.”

En ook nadien bleef het gezin niet gespaard van ellende. In een derde bericht vertelde ze hoe haar schoonbroer ontsnapte aan het ergste. Zo vatte zijn CPAP-toestel, een apparaat voor apneupatiënten, plotseling vuur doordat het te lang in het water had gelegen. “Gelukkig waren we nog niet aan het slapen toen het in vlammen opging. Er ging ook geen brandalarm af”, aldus de vrouw.

Terugbetaling

Volgens Carnival Cruise Line werden vijftig kamers in het schip getroffen door het defect. “Onze crewleden begonnen onmiddellijk met de schoonmaak”, liet het bedrijf weten aan Fox News. “We danken onze gasten voor hun begrip en willen ons excuseren voor dit ongemak. Daarnaast willen we ook al ons personeel bedanken voor hun snelle en harde werk.”

Gasten die hinder ondervonden van de wateroverlast, krijgen hun cruise terugbetaald en zullen bovendien een korting van 50 dollar krijgen bij de boeking van een nieuwe cruise. Het schip zal zondag opnieuw aankomen in New Orleans.