Bizar ongeval: auto over de kop op doodlopende aardeweg, bestuurder gekneld

Kortemark - Een wagen is om onduidelijk redenen over de kop gegaan op een verlaten aardeweg in het openbaar domein ‘De Krekermeersen’ in Kortemark. De bestuurder moest door de brandweer bevrijd worden en is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval deed zich voor op ‘De Krekermeersen’. Dat is een groot verlaten domein waar mensen veelal komen wandelen. Om onduidelijke reden reed een jongeman daar over een doodlopende onverharde weg. Vermoedelijk heeft hij de controle over het stuur verloren en is hij dan overkop gegaan. De bestuurder zat enige tijd geklemd en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.