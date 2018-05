Vijf jaar na zijn pensioen als manager van Manchester United, en twee weken voor het afscheid van zijn grootste rivaal Arsène Wenger, vecht Sir Alex Ferguson voor zijn leven. De 76-jarige Schot geldt als de succesvolste manager van Manchester United en misschien wel van de hele wereld.

Het was 26 mei 1999 en Bayern München leek op winst af te stevenen in de Champions League-finale in het Nou Camp van Barcelona ...