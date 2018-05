“Walgelijk en incompetent”: speech van Trump voor wapenlobby leidt tot diplomatieke rel met Frankrijk

De toespraak van Amerikaans president Donald Trump voor de wapenlobby NRA heeft een diplomatieke rel ontketend met de Fransen. Tijdens zijn verdedigde Trump het dragen van wapens door theatraal te verwijzen met de aanslagen van 2015 in Parijs. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelt de uitspraken met klem en verwijt Trump een gebrek “aan respect voor de slachtoffers”.

De Amerikaanse president verwees tijdens zijn toespraak naar de aanslagen in Parijs, waarbij op 13 november 2015 130 doden vielen. “Niemand in Parijs heeft wapens. De terroristen namen hun tijd en schoten de slachtoffers één voor één dood. “Boem!” “Kom naar hier.” “Boem!” “Kom naar hier.” “Boem!””, speelde Trump met zijn vinger als geweer de aanslagen na. “De overlevenden zeiden: ‘Het duurde een eeuwigheid.’”

(lees verder onder de video)

Nog volgens Trump waren die gruweldaden helemaal anders uitgedraaid indien “de bezoekers of het personeel met een geweer hadden kunnen schieten, dan zouden de terroristen gevlucht of gedood zijn en zou het een heel ander verhaal geweest zijn, niet?”.

“Geen respect voor de slachtoffers”

De uitspraken hebben een regelrechte diplomatieke rel ontketend. “Frankrijk veroordeelt met klem wat president Trump gezegd heeft over de gebeurtenissen van 13 november 2015 in Parijs. Frankrijk eist respect voor de slachtoffers”, aldus het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. “Frankrijk is trots een veilig land te zijn waar vuurwapens streng gereguleerd worden”, aldus nog het ministerie. “Vrij verkeer van wapens in de samenleving kan geen weerwerk bieden aan terroristische dreigingen, integendeel, wapens kunnen het plannen van gruweldaden faciliteren.”

François Hollande, die president was ten tijde van de aanslagen, veroordeelde de “beschamende” uitspraken van Trump en deed ze af als “obscene aanstellerij”.

“Walgelijk en incompetent, wat kunnen we nog meer zeggen?”, tweette ex-premier Manuel Valls. “Verontwaardiging en degout”, aldus de ex-binnenland-minister Bernard Cazeneuve.

Les propos honteux et les simagrées obscènes de Donald Trump en disent long sur ce qu’il pense de la France et de ses valeurs. L’amitié entre nos deux peuples ne sera pas entachée par l’irrespect et l’outrance. Toutes mes pensées vont aux victimes du 13 novembre. — François Hollande (@fhollande) May 5, 2018

Ook in het Verenigd Koninkrijk wordt kwaad gereageerd op de speech van Trump. Over Groot-Brittannië zei Trump dat “terroristen met messen beginnen steken” omdat wapens er zo streng gereguleerd worden.