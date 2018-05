Vier gewonden bij frontale botsing in Anhée

Anhée - Bij een frontale botsing in het Naamse Anhée zijn vier gewonden gevallen, van wie één iemand in levensgevaar verkeert. Dat is vernomen bij de hulpdiensten van de zone Dinaphi.

Door een nog onbekende oorzaak week de bestuurder van een van de twee betrokken voertuigen af van zijn traject en raakte de andere wagen die uit omgekeerde richting kwam. Daarin zaten een moeder en haar twee kinderen. “Zij zijn alle drie ernstig gewond, maar hun leven is niet in gevaar”, aldus de hulpdiensten. De bestuurder van de andere wagen is in levensgevaar.

Een expert is ter plaatse gekomen om de juiste omstandigheden van het ongeval te bepalen.