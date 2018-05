Bpost langs alle kanten onder vuur voor hervorming postbedeling: “Respectloos en ongehoord”

Koen Van Gerven, de CEO van Bpost, heeft opnieuw kwaad bloed gezet bij de vakbonden. Aanleiding is zijn voorstel om de dagelijkse postbezorging te herbekijken. Zowel de socialistische als de christelijke vakbond noemt zijn manier van communiceren “respectloos en ongehoord”. Ook uit politieke hoek zwelt de kritiek op Bpost aan.

Bpost verkeert in zwaar weer. Niet alleen kelderde het aandeel van het beursgenoteerde postbedrijf met bijna 40 procent in vier maanden, ook bij het personeel heerst er onrust. Eerder deze week verlieten de misnoegde vakbonden de onderhandelingen met CEO Koen Van Gerven. Die gesprekken waren er gekomen na de aankondiging dat honderden jobs zouden verdwijnen.

Maar wie dacht dat het weekend soelaas zou brengen, komt bedrogen uit. Met een interview in enkele media haalt Van Gerven opnieuw de syndicale woede op de hals.

CEO Koen Van Gerven. Foto: REUTERS

Zijn voorstel om het systeem van dagelijkse postbedeling te herbekijken is het meest opvallend. Zo geeft hij het voorbeeld van Denemarken. “Daar wordt elke dag nog maar één kant van straat beleverd”, aldus de topman in De Tijd. “Enkel voor wie een levering in één dag wil en meer betaalt, steken de postbodes de straat over.”

Ongehoord, klinkt het bij de bonden. “Dat wij dit via de pers moeten vernemen is ongelooflijk”, zegt Annick Boon van ACV-Transcom. “Dit toont aan dat hij absoluut geen respect heeft voor het personeel. Onze mensen gaan nog schrik krijgen om artikels over Bpost te lezen, want met elke nieuw bericht worden ze ongeruster.”

CD&V is bezorgd

Ook het socialistische ACOD reageert fel. “De maskers vallen af”, zegt Jean-Pierre Nyns. “Terwijl we wachten op een uitnodiging voor een nieuw gesprek, stapt hij naar de pers.”

Van het voorstel zelf laten de bonden dan ook geen spaander over. “Dit zou voor een ongelijke behandeling van de burgers zorgen”, zegt Nyns. “Dat meer kapitaalkrachtige mensen beter bediend zouden worden, is in strijd met de universele dienstverlening.”

Maar ook vanuit de politiek komt er kritiek. CD&V-Kamerlid Veli Yüksel vindt de piste van Van Gerven geen goed idee. “De postwet schrijft voor dat de post minimaal vijf keer opgehaald en bezorgd moet worden. Als we daarvan afstappen, zullen de burgers en de kmo’s er de dupe van zijn”, zegt hij.

Yüksel maakt zich naar eigen zorgen over de signalen die het bedrijf de laatste tijd uitstuurt. “Bpost mag geen misbruik maken van zijn monopoliepositie”, zegt hij. “Het is tijd voor de bevoegde minister Alexander De Croo (Open VLD) om een goed gesprek te voeren met Van Gerven, ook over de aangekondigde reorganisatie bij het bedrijf.”

Minister De Croo was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.